Jugendgang in Wien ausgeforscht: Suche nach Opfern

Polizeisprecher Paul Eidenberger gab am Freitag bekannt, dass bereits alle Verdächtigen ausgeforscht seien. Die Bandenmitglieder sollen - wie berichtet - in Bussen in Wien die drei gleichaltrigen Burschen ausgeraubt haben. Die Opfer wurden dabei von den Jugendlichen mit Schlägen, Drohungen und durch das Vorzeigen von Waffen wie Messern, Schlagringen und Elektroschockern eingeschüchtert. Die verängstigten Burschen übergaben Bargeld und Zigaretten - Handys wollten die Täter keine.

Suche nach weiteren Opfern

Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag Lichtbilder der Verdächtigen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Delikte gibt, die der Bande zugeordnet werden können, hieß es seitens der Exekutive.

Diese acht Teenager im Alter von etwa 14 bis 18 Jahren sollen in Wien Überfälle begangen haben. Foto: BPD Wien

Weitere Opfer werden daher gebeten, sich an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310- 33800 zu wenden.