Jürgen Melzer nimmt sich mit Rosengren neuen Coach

Jürgen Melzer will es auch knapp zwei Monate vor seinem 36. Geburtstag noch wissen! Der Niederösterreicher hat sich zuletzt mit Challenger- Turniersiegen in Budapest und Wroclaw wieder auf Platz 156 vorgearbeitet und sein Ranking seit Jahresbeginn fast halbiert. In nächster Zeit steht ein privates Highlight an: Er und seine Frau, Ex- Schwimmerin Fabienne Melzer- Nadarajah, erwarten ihr erstes Kind.