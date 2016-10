Jürgen Melzer in Moskau knapp an Sensation vorbei

Haarscharf ist Jürgen Melzer am Dienstag beim mit 712.250 Dollar dotierten ATP- Turnier in Moskau an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Der 35- jährige Niederösterreicher, der sich durch die Qualifikation gekämpft hatte, unterlag dem als Nummer 6 gesetzten Weltranglisten- 36. Pablo Carreno Busta (ESP) erst nach 2:16 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:7(2).