Jüdischer Jugendlicher verlässt aus Angst Schule

Anhaltende Anfeindungen und Übergriffe haben einem 14- jährigen jüdischen Schüler einer Berliner Schule dermaßen zugesetzt, dass er aus Angst die Lehranstalt verlassen hat. Dies berichten mehrere deutsche Medien. In einem offenen Brief zeigt sich die Leitung der Gesamtschule Friedenau entsetzt über den antisemitischen Vorfall an ihrer Schule.