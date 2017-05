Judenwitze: Funktionäre an der Uni Wien im Visier

In einer WhatsApp- Gruppe sowie der geschlossenen Facebook- Gruppe "Fakultätsvertretung Jus Männerkollektiv" sollen sich die Studentenvertreter regelmäßig ausgetauscht haben. Laut "Falter", dem Chatprotokolle zugespielt wurden, sei etwa unter dem Titel "Leaked Anne Frank Nudes" ein Haufen Asche samt einer Rose zu sehen.

Hakenkreuze und freizügige Studentinnen

An anderer Stelle werde ein Hitlerjugend- Mädchen mit Hakenkreuz- Fähnchen in einem Korb und Hasen am Arm samt dem Bildtext: "Ich wünsche Frohe Ostern den Männern und auch Pussys dieser illustren Gruppe" abgebildet. In den Kommentaren ebenfalls lustig gefunden werde ein Bild eines badenden Burschen mit Down- Syndrom mit Dreizack im Arm und dem Titel "Poseidown" sowie diverse Hitler- Bilder. Hauptinhalt sind allerdings freizügige Bilder von Studentinnen bzw. von feuchtfröhlichen Partys.

Das Wiener Juridicum Foto: commons.wikimedia.org/El bes

In der AG ist man empört: "Es ist eine Frechheit, dass es innerhalb der AG Jus eine geheime Facebook- Gruppe gibt, die derart menschenverachtende Inhalte postet", so Sprecher Valentin Petritsch. "Das ist mit den Werten der AG in keiner Weise vereinbar und wir fordern deshalb auch den sofortigen Austritt aller, die sich an solchen Inhalten beteiligt haben."

In der Jungen ÖVP, wo Betroffene ebenfalls aktiv sind, distanzierte man sich ebenfalls, verwies aber sonst auf die AG.