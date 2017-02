Jubeltag im ÖSV- Team! Hirscher siegt vor Leitinger

Fast hätte es sogar nach einem Dreifachsieg für das ÖSV- Team ausgesehen. Philipp Schörghofer, der nach dem ersten Durchgang noch auf Rang zwei lag, fiel allerdings zurück und wurde Fünfter. "Bitter, es wäre zum Abholen gewesen", so der 34- jährige Salzburger. Henrik Kristoffersen landete auf dem undankbaren vierten Platz!

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Marcel Hirscher ist erstmals in seiner Karriere Riesentorlauf- Weltmeister. Der Salzburger, der nach dem Aus im Teambewerb heftig kritisiert worden war, schlug nun mit Gold im RTL zurück: "Anstrengend war's. Ich habe gewusst, ich muss alles geben. Es ist Wahnsinn. Nach den letzten Tagen ein passabler Tag", so der 27- Jährige in einem ersten Statement.

Gold- Mitfavorit Alexis Pinturault fiel in der Entscheidung von Platz drei auf sieben zurück. Der Tiroler Manuel Feller, der nach dem ersten Durchgang an Position 33 rangierte, verzichtete auf ein Antreten im Finale.

Schreck im Ziel nach Flugshow- Unfall

Der zweite Durchgang wurde nach einem Zwischenfall, der auf das Konto der Fliegerstaffel der Schweizer Armee geht, mit 30 Minuten Verspätung gestartet. Ein Flugzeug zerstörte in der Pause das über dem Zielgelände gespannte Tragseil einer TV- Kamera, die daraufhin in den Zielbereich stürzte. Verletzte gibt es laut offiziellen Angaben keine, der Liftbetrieb wurde aber aus Sicherheitsgründen eingestellt, wodurch zahlreiche Läufer erst mit Verspätung auf den Berg kamen. Mehr dazu lesen Sie hier .

Hirscher gewann seine fünfte Goldene bei Weltmeisterschaften. Dazu hält er bei drei WM- Silbermedaillen. Mit dem 2009 verstorbenen Toni Sailer war bis dato bei internationalen Titelkämpfen nur ein Österreicher erfolgreicher als Hirscher. Der Tiroler ist mit seinen sieben Weltmeistertiteln auch der erfolgreichste WM- Teilnehmer überhaupt.

Mit Roland Leitinger gab es wieder eine Überraschung im ÖSV- Team. Der 25- jährige Tiroler hat bisher im Weltcup noch nie einen Podestplatz erreicht.

"Schade, dass wir die dritte nicht gemacht haben. Für den Schörgi tut's mir leid. Er ist super gefahren. Aber zwei Medaillen sind super. Roland Leitinger war schon immer ein toller Skifahrer", zeigte sich ÖSV- Boss Peter Schröcksnadel erfreut.

Das ÖSV- Team hält nun bei zweimal Gold sowie dreimal Silber und zweimal Bronze in St. Moritz. Damit ist die Vorgabe von Verbandspräsident Peter Schröcksnadel, der von "sechs bis acht Medaillen" sprach, bereits zwei Bewerbe vor WM- Ende erfüllt. Am Samstag und Sonntag stehen noch die Slalom- Entscheidungen bei Damen und Herren auf dem Programm.

Endstand des Herren- Riesentorlaufs:

1. Marcel Hirscher (AUT) 2:13,31 Min.

2. Roland Leitinger (AUT) 2:13,56 +00,25

3. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:14,02 +00,71

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:14,07 +00,76

5. Philipp Schörghofer (AUT) 2:14,16 +00,85

6. Matts Olsson (SWE) 2:14,24 +00,93

7. Alexis Pinturault (FRA) 2:14,29 +00,98

8. Justin Murisier (SUI) 2:14,30 +00,99

9. Mathieu Faivre (FRA) 2:14,36 +01,05

10. Riccardo Tonetti (ITA) 2:14,47 +01,16

11. David Chodounsky (USA) 2:14,50 +01,19

12. Linus Straßer (GER) 2:14,69 +01,38

13. Victor Muffat- Jeandet (FRA) 2:14,74 +01,43

14. Stefan Luitz (GER) 2:14,83 +01,52

15. Gino Caviezel (SUI) 2:14,85 +01,54

16. Felix Neureuther (GER) 2:14,93 +01,62

17. Florian Eisath (ITA) 2:15,02 +01,71

18. Steve Missillier (FRA) 2:15,15 +01,84

19. Filip Zubcic (CRO) 2:15,29 +01,98

20. Loic Meillard (SUI) 2:15,37 +02,06

21. Manfred Mölgg (ITA) 2:15,42 +02,11

22. Carlo Janka (SUI) 2:15,51 +02,20

23. Erik Read (CAN) 2:15,52 +02,21

24. Simon Maurberger (ITA) 2:15,79 +02,48

25. Ryan Cochran- Siegle (USA) 2:16,11 +02,80

26. Björnar Neteland (NOR) 2:16,13 +02,82

27. Mattias Rönngren (SWE) 2:17,30 +03,99

28. Stefan Hadalin (SLO) 2:17,55 +04,24

29. Kristoffer Jakobsen (SWE) 2:18,08 +04,77

30. Albert Popow (BUL) 2:18,21 +04,90