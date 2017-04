Jubelt Barcelona auch heute gegen Juventus?

Die Titelverteidigung in der spanischen Liga ist für das Team von Superstar Lionel Messi nach der 0:2- Niederlage am Samstag in Malaga in weite Ferne gerückt. Die Champions League bedeutet für die Katalanen umso größere Hoffnung, Cupfinale hin oder her.

"In Turin wird das ganz anders", beteuerte der im Sommer scheidende Trainer Luis Enrique nach dem Auftritt bei Malaga. Die in Katalonien erscheinende Zeitung "Sport" forderte von den Kickern am Montag groß auf Seite eins eine "championswürdige Reaktion".

Hier gibt's den Liveticker: