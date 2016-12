Jordanien: IS bekennt sich zu Terror mit 10 Toten

Am Sonntag hatten Attentäter zunächst das Feuer auf ein Polizeiauto in Kerak eröffnet. Danach verschanzten sich mehrere Bewaffnete in der bei Urlaubern beliebten mittelalterlichen Burg der Stadt. Zehn Menschen starben, unter anderem eine kanadische Touristin. Laut Angaben der jordanischen Behörden konnten alle vier Angreifer getötet werden. Der IS hatte in der Vergangenheit bereits ähnliche Angriffe für sich reklamiert.

Erneut Kämpfe ausgebrochen: Ein Polizist tot

Am Dienstag brachen nahe Kerak erneut Kämpfe aus. In dem Ort Wasieh habe es eine Schießerei zwischen Sicherheitskräften und Bewaffneten gegeben, bei denen laut Sicherheitskreisen ein Polizist getötet wurde, berichteten jordanische Medien. Zuvor habe die Polizei versucht, in ein Haus von Verdächtigen einzudringen. Die staatliche Nachrichtenagentur Petra teilte mit, dass sich die Bewaffneten in dem Haus verschanzt hätten.