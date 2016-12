Jordanien: IS bekennt sich zu Terror mit 10 Toten

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu dem Angriff auf Polizisten in Jordanien mit zehn Todesopfern bekannt. Vier "Soldaten des Kalifats" hätten am Sonntag die Sicherheitskräfte in der Stadt Kerak östlich des Toten Meeres angegriffen, teilten die Dschihadisten am Dienstag mit. In dem Statement wird die Tat direkt mit dem Engagement des Königreichs Jordanien in der internationalen Koalition zur Bekämpfung des IS in Verbindung gebracht.