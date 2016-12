Jordanien: Geiseln aus Kreuzfahrer- Burg befreit

Zunächst hatten die Angreifer das Feuer auf ein Polizeiauto in Kerak eröffnet. Danach verschanzten sich fünf oder sechs Bewaffnete in der bei Urlaubern beliebten mittelalterlichen Burg der Stadt. Von dort schossen sie nach diesen Informationen auf das Hauptquartier der Sicherheitskräfte in der Stadt, die östlich des Toten Meeres liegt. Bis in den späten Abend waren Schüsse zu hören.

Unter massivem Einsatz von Tränengas und Rauchgranaten wurde die Burg gestürmt. Foto: AP

Über die Lautsprecher der Moscheen nahe der Sehenswürdigkeit wurden die Menschen lokalen Medien zufolge aufgefordert, die Umgebung wegen des Gefechts zwischen den Bewaffneten und den Einsatzkräften zu verlassen. In der Nacht auf Montag erschoss die Polizei vier Täter und beendete damit die Geiselnahme.

Anrainer & Touristen wurden aufgefordert, die Umgebung zu verlassen oder in den Häusern zu bleiben. Foto: AP

Geiseln von Spezialeinheit befreit

Die Bewaffneten hatten 14 Geiseln in ihrer Gewalt gehabt, von denen einige durch eine Spezialeinheit der Polizei befreit wurden, wie die unabhängige Zeitung "Al- Ghad" meldete. Unter den Geiseln waren laut "Al- Ghad" malaysische Staatsangehörige. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu der Tat.

Jordanische Sicherheitskräfte nach dem Einsatz Foto: AP

Die Burg ist Hauptattraktion der gleichnamigen Stadt. Sie liegt 118 Kilometer südlich der Hauptstadt Amman und östlich des Toten Meeres. Als größte Burg der Region zieht sie zahlreiche Touristen an. Wie Außenamtssprecher Thomas Schnöll am Sonntagabend auf APA- Anfrage sagte, sind nach derzeitigem Wissensstand keine Österreicher von den Angriffen betroffen.

Auf Twitter haben Augenzeugen Videos veröffentlicht, die den Polizeieinsatz zeigen:

Mehrere Angriffe auf Polizisten

Laut der israelischen Tageszeitung "Haaretz" begann die Kette der Ereignisse mit einem Brandalarm in einem Vorort namens Qatraneh. Als ein Streifenwagen der Polizei am angegebenen Ort ankam, hätten Unbekannte das Feuer eröffnet, die Polizisten verletzt und anschließend die Flucht ergriffen. An zwei anderen Orten sei es dann zu Angriffen auf weitere Polizisten gekommen. Die letzte Attacke dürften jene Täter durchgeführt haben, die sich in der Burg von Kerak verschanzt hielten. Dabei fielen die tödlichen Schüsse.

Jordanien beteiligt sich an Anti- IS- Allianz

Jordanien unterstützt die USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Auf jordanischem Boden wurden in der Vergangenheit syrische Rebellen und Kämpfer aus dem Irak ausgebildet. Zuletzt reklamierte der IS mehrere Anschläge in Jordanien für sich.