Joachim Puchner beendet seine Karriere

100 Weltcuprennen hat Joachim Puchner in seiner Laufbahn bestritten. Jetzt ist Schluss. Am Montag verkündete er in Salzburg sein Karriereende. Seine erfolgreichste Saison liegt schon ein paar Jahre zurück.

Im Winter 2011/12 fuhr der Bruder von Mirjam Puchner insgesamt drei Mal aufs Podium. Danach warf ihn ein Trümmerbruch im Sprunggelenk des rechten Fußes zurück. 2015 verletzte beim Slackline- Training erneut und zog sich eine Patellasehnenblessur im Knie zu, die zur Folge hatte, dass er die gesamte Saison 2015/16 pausieren musste.

Foto: GEPA

Im vergangenen Winter kam er wieder zurück, bestritt aber nur zwei Abfahrten. Das 100. Weltcup- Rennen seiner Karriere war die Abfahrt in Kitzbühel. Da gab es aber "nur" Platz 45. Es sollte sein letztes sein. Nun möchte sich der Salzburger seinem Studium widmen.