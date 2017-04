Jetzt wird besetztes Haus von Polizei geräumt

"Nehmt ihr uns die Häuser?! Nehmen wir uns die ganze Stadt" - ein großes Plakat mit dieser Botschaft prangt seit Sonntag auf dem Abbruchhaus in der Kienmayergasse 15. Aktivisten hatten via Facebook dazu aufgerufen, das Haus zu besetzen. Bis zu 30 Personen dürften diesem Aufruf gefolgt sein.

"Dialog und Deeskalation" fruchteten nicht

Als am Montag dann ein Eigentümervertreter im Beisein von zwei Polizisten mit den Besetzern Kontakt aufnehmen wollte, wurde er mit Eiern beworfen. Dennoch teilte die Polizei am Dienstag noch mit, die Situation möglichst friedlich lösen zu wollen. Die Zeichen stünden auf "Dialog und Deeskalation", so Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag.

Mittwochfrüh sah die Sache dann anders aus: "Eindeutigen Aufforderungen des Besitzers, die Liegenschaft zu räumen, wurde von den Besetzern keine Beachtung geschenkt. Seitdem sind von Polizei und Hausbesitzer zahlreiche Versuche unternommen worden, mit den Besetzern in einen Dialog zu treten", heißt es in einer Aussendung. Nun werde das Gebäude noch am Mittwoch sicherheitspolizeilich geräumt. Dafür wird rund um die Kienmayergasse eine Totalsperre eingerichtet.