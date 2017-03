Jetzt will Iran US- Bürgern keine Visa ausstellen

Der Iran will US- Bürgern keine Visa erteilen, solange die USA Iranern die Einreise verweigern. Von dem von US- Präsident Donald Trump verhängten erneuten Einreiseverbot für iranische Staatsbürger zeigte sich Teheran unbeeindruckt. "Auch das neue Dekret ist aus juristischer Sicht wertlos", sagte Vizeaußenminister Madschid Tachte Rawanchi am Dienstag.