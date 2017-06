Jetzt wehrt sich "Kronehit" gegen SPÖ- Vorwürfe

Am Montag war es für Alexandra und Kerstin so weit: Ein lang gehegter Traum von Mama und Tochter ging mit den von "Kronehit" finanzierten Brüsten in Erfüllung. Denn die beiden leiden schon seit Langem unter ihrem Busen.

Mutter Alexandra hat zwei Krebserkrankungen hinter sich. Die daraus resultierende Gewichtsab- und -zunahme hat auf dem Körper der Krankenschwester Spuren hinterlassen. Die 44- Jährige lebt nun mit Brüsten, "die für mich eine Katastrophe sind". Tochter Kerstin (25) quälten ihre ungleichen Brüste so sehr, was auch die Beziehung negativ beeinflusst. "Ich fühle mich nicht wohl und deshalb habe ich mich einfach noch nie vor meinem Partner ausgezogen", gestand die zweifache Mutter noch vor ihrem Operationstermin.

Kerstin und Alexandra (v. li.) beim Interview im "Kronehit"-Studio Foto: "Kronehit"

Heinisch- Hosek drohte mit Anzeige

Doch trotz dieser berührenden Geschichten der beiden Damen stieß die Aktion von "Kronehit" auf Kritik in sozialen Netzen. SPÖ- Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch- Hosek bezeichnete die Aktion sogar als "unterste Schublade" und "geschmacklos". Sie kündigte rechtliche Schritte an: "Wir werden sowohl den Radiosender als auch den Arzt, der mitmacht, bei der Bezirksverwaltungsbehörde und der Ärztekammer anzeigen."

Krebspatientinnen bleiben auf Kosten für OP sitzen

Jetzt wehrt sich "Kronehit"- Programmchef Rüdiger Landgraf gegen diese Vorwürfe. Der Angriff sei unverständlich, denn: "Die SPÖ ist mitverantwortlich dafür, dass Frauen, denen bei einer krebsbedingten Brust- OP Teile der Brust entnommen werden, nicht automatisch Implantate auf Kosten der Krankenkasse bekommen."

Das ist laut Informationen von "Kronehit" auch bei Alexandra der Fall: Die zuständige Krankenkasse würde eine Operation nur nach einer kompletten Brustabnahme finanzieren.

"Kronehit"-Programmchef Rüdiger Landgraf Foto: APA-OTS

Alexandra und Kerstin snach OP "total happy"

Mutter und Tochter dürfte diese Diskussion relativ gleichgültig sein. Die beiden sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. "Ich bin begeistert! Die (neuen Brüste, Anm.) sind total schön, ich bin total, total happy", freut sich Alexandra. Auch Kerstin kann ihr Glück kaum fassen: "Die sind so schön, ich kann es gar nicht sagen. Der Vorbau ist der totale Wahnsinn."