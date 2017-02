Jetzt Streit zwischen Sobotka und Wiener SPÖ

Kurz vor dem Beschluss des neuen Fremdenrechtspakets im Ministerrat ließ Hacker mit ernsten Bedenken aufhorchen . So würde eine Streichung der Grundversorgung für Menschen mit rechtskräftigem negativen Asylbescheid dafür sorgen, dass alleine in Wien von einem Tag auf den anderen 1300 Illegale obdachlos werden würden. "Was das für die Kriminalitätsentwicklung bedeuten würde, können wir uns ausrechnen", so der Flüchtlingskoordinator. Am Montagabend hatte er sich noch zuversichtlich gezeigt, dass sein Hinweis in der Regierung Gehör finden würde.

Flüchtlingskoordinator Peter Hacker Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Beschlossenes Fremdenrechtspaket bringt Verschärfungen

Dem war am Dienstag im Ministerrat aber dann nicht so: Das neue Paket, das unter anderem Möglichkeiten der schnelleren Abschiebungen, eine Ausweitung der Schubhaft und höhere Strafen bei verweigerter Ausreise oder Falschangaben im Asylverfahren bringt, wurde beschlossen.

Sobotka: "Der Flüchtlingskoordinator soll sich anstrengen"

Auf Hackers Kritik reagierte Sobotka lediglich mit Unverständnis: "Der (ein Mensch mit negativem Asylbescheid; Anm.) bricht ein Recht, warum sollte man diese Personen mit Steuergeld versorgen?" Und: "Dann soll sich der Flüchtlingskoordinator anstrengen, dass sie nach Hause gehen."

SPÖ Wien verärgert: Verantwortlichkeiten sind klar geregelt

Diese Aussage ließ wiederum Wiens SPÖ nicht unkommentiert auf sich sitzen. So hieß es am Dienstag aus dem Bürgermeisterbüro prompt, dass Sobotka "selbst aufräumen solle". Die Verantwortlichkeiten in dieser Causa seien klar geregelt. Wien sei demnach nicht dafür zuständig, für Abschiebungen zu sorgen, sondern vielmehr der Innenminister selbst.

Frauenberger: "Sie haben keine Wahl, als in Illegalität zu leben"

Wiens SPÖ- Sozialstadträtin Sandra Frauenberger teile die Sorge Hackers, dass durch die neue Regelung steigende Obdachlosigkeit und ein Sicherheitsproblem auf die Stadt zukommen können: "In der Grundversorgung zu sein, bedeutet nicht mehr, als ein Dach über dem Kopf und einen geringeren Lebensunterhalt zu haben. Wenn wir die Grundsicherung für Menschen streichen, die zwar ausreisepflichtig sind, für die sich aber ihre Rückführung verzögert, haben sie keine Wahl, als in der Illegalität zu leben."