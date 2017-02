Jetzt spaltet auch das Burka- Verbot Wiens SPÖ

"Es gibt einen Akteur, der den Muslimen dauernd eins auswischen will: Das ist nicht nur die FPÖ, sondern seit Längerem die ÖVP und Sebastian Kurz", attackiert Al- Rawi den Außen- und Integrationsminister.

"Zusammenarbeit mit Kurz auf Eis legen"

Und der sozialdemokratische Muslim- Vertreter will aufgrund des von der Bundesregierung einvernehmlich beschlossenen Vollverschleierungsverbot auch einen Boykott aller Muslime gegen Sebastian Kurz befehlen: "Ich erneuere meine Forderung, dass die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich jegliche Kooperation und Zusammenarbeit mit ihm auf Eis legt. Und ein für alle mal." Er sei damit auf einer Linie mit SPÖ- Staatskretärin Muna Duzdar, der Gemeinderätin Tanja Wehsely und der SPÖ- Bezirksvorsteher- Stellvertreterin Vlasta Osterauer- Novak.

Außenminister Sebastian Kurz Foto: APA/Georg Hochmuth

Frauenberger gegen Vollverschleierung

Mit diesem Posting auf Facebook stellt sich Al- Rawi aber auch gegen SPÖ- Frauen- und Sozialstadträtin Sandra Frauenberger: Sie hat in einem Gespräch mit der "Krone" erst vor einer Woche klargestellt, dass sie ebenfalls gegen eine Vollverschleierung sei - und auch, dass sie bei Mädchen im Kindergarten das Tragen von Kopftüchern ablehne.

"Immer ist Minister Kurz schuld"

Omar Al- Rawi, der Kurz in seinem Posting als "Desintegrationsminister" bezeichnet, erhielt auf Facebook bereits erste Kommentare zu seiner Kritik. So schrieb etwa Abdi Taşdöğen: "Lieber Omar, schieb die Schuld nicht immer auf die Anderen. Die SPÖ ist schlussendlich der Koalitionspartner der ÖVP. Immer ist Minister Kurz schuld. Und die SPÖ ist immer sauber. Die SPÖ ist auch schuld daran, als Mitläufer. Verteidige deine Partei, aber bitte nicht so."

"SPÖ hat zugestimmt und trägt das mit"

Auch aus dem Büro von Integrationsminister Kurz kam eine Reaktion auf die Attacke von Al- Rawi: "Es ist richtig, dass Minister Kurz das Verbot der Vollverschleierung durchgesetzt hat. Aber die SPÖ hat zugestimmt und trägt das mit. Wenn also der SPÖ- Politiker Al- Rawi mit dieser Linie ein Problem hat, sollte er das intern mit seiner Partei klären."

Al- Rawis umstrittenes Posting auf einen Blick: