Jetzt sagt Bayern Grusel- Clowns den Kampf an

Die Täter dürften nicht mit Nachsicht rechnen: "Wir werden da deshalb auch nichts durchgehen lassen und jeden Fall konsequent verfolgen sowie entsprechend ahnden", sagte Herrmann gegenüber der "Passauer Neuen Presse". "Aus einem vermeintlichen Scherz wird dann für den Täter bitterer Ernst."

Meldungen über Verletzte nach Clown- Attacke

Am Wochenende hatten sich Deutschlandweit mehrere weitere Vorfälle mit Grusel- Clowns ereignet, die Menschen erschreckten und teils auch verletzten. Herrmann berichtete von einem Fall in München, wo am Freitag ein Grusel- Clown einen Zehnjährigen auf offener Straße erschreckt habe: "Plötzlich stürzte eine Person mit Clownsmaske und mit schwingender Axt schreiend aus einem Gebüsch und lief auf den Jungen zu. Dabei filmte sich der Täter. Der Junge erschrak furchtbar und lief davon." Wer solche Filme etwa auf Facebook veröffentliche, müsse mit einem Besuch der Polizei rechnen, sagte der Minister.

Auch in Österreich ist das Grusel- Clown- Phänomen trotz Gegeninitiative der heimischen Polizei schwer aufzuhalten. Auch hierzulande gibt es bereits den ersten Verletzten: Ein 14- Jähriger wurde von einem Verkleideten in Salzburg vom Fahrrad gestoßen. Der Schüler fuhr am Samstagabend auf einer Gemeindestraße in Hallein- Burgfried, als ein als Horror- Clown verkleideter Unbekannter den Burschen beim Vorbeifahren schubste. Der 14- Jährige kam zu Sturz und erlitt dabei leichte Abschürfungen. Der Maskierte ergriff die Flucht - nicht ohne dabei laut zu lachen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Video: Grusel- Clown- Phänomen erreicht Österreich

Zirkusunternehmen befürchtet Imageschaden

Der Verband Deutscher Zirkusunternehmen befürchtet unterdessen einen Imageschaden für die artistische Figur. "Mit einem Clown soll eigentlich Spaß, Freude und Tollpatschigkeit assoziiert werden. Über ihn soll man lachen", sagte der Vorsitzende des Vereins, Dieter Seeger, der Deutschen Presse- Agentur. "Durch die Attacken wird der Clown immer mehr zum Angstobjekt."

Warum sich die Maskierten für ein Clown- Kostüm entscheiden, kann Seeger nur vermuten: "Möglicherweise hat das mit einigen Kinofilmen zu tun, in denen der Bösewicht als Clown auftritt - zum Beispiel bei Überfällen." Gerade auf Kinder wirke sich das traumatisch aus.

Das Phänomen der Clowns, die ahnungslose Passanten erschrecken, war vor einiger Zeit zunächst in den USA aufgetaucht.