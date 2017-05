Jetzt rüffelt Muna Duzdar SPÖ- Sexisten

"Frauen sind im Netz besonders oft Anfeindungen ausgesetzt. Oftmals werden wir mit sexistischen Kommentaren oder sexualisierter verbaler Gewalt konfrontiert. Der Kommentar eines SPÖ- Funktionärs gegenüber der neuen Generalsekretärin der ÖVP, Elisabeth Köstinger, ist sexistisch und nicht hinnehmbar", schreibt die SPÖ- Politikern auf ihrer Facebook- Seite.

Foto: facebook.com/Muna Duzdar

"Wie Frauen, die mit mir schliefen"

Damit bezieht sich Duzdar auf das mittlerweile gelöschte Posting von Götz Schrage, SPÖ- Bezirksrat in Wien- Neubau und Fotograf. Schrage hatte Vergleiche zwischen Köstinger und "jungen Damen der ÖVP Inneren Stadt der frühen 80er- Jahre, die mit mir schliefen" gezogen. Auf Facebook zeigten sich schnell zahlreiche User über diese sexistischen Ausführungen entrüstet.

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT, facebook.com

"Es war so überhaupt nicht meine Intention"

Am Donnerstagabend entschloss sich Schrage dann für einen Rückzieher: Er löschte das Posting und veröffentlichte eine Entschuldigung: "Es war so überhaupt nicht meine Intention, jemand zu beleidigen, oder gar mit sexistischen Scherzen zu kränken. Die Reaktionen haben mir gezeigt, dass mein Posting anders ankommt, als ich es wollte. Dafür möchte ich mir wirklich in aller Form entschuldigen."

"Sexistische Postings sind nicht akzeptabel. Egal von wem"

Zu spät kommen diese Worte offensichtlich für die SPÖ- Staatssekretärin Muna Duzdar: "Auch wenn der Kommentar inzwischen gelöscht wurde und der Funktionär sich entschuldigt hat, möchte ich klarstellen: Sexistische und herabwürdigende Postings sind nicht akzeptabel. Egal gegen wen und egal von wem."

Ob und wenn ja, welche Konsequenzen das Fehlverhalten des SPÖ- Funktionärs für Schrage innerhalb der Partei hat, ist bislang nicht bekannt. Und auch Frauenstadträtin Sandra Frauenberger zeigt sich weiterhin zurückhaltend: Von ihr gibt es kein Statement zur Causa.

Stadträtin Sandra Frauenberger Foto: Zwefo