Jetzt LIVE: Salzburg gegen Rapid torlos

Vier Titel in Folge hat bisher nur die Wiener Austria von 1978 bis 1981 geschafft. Red Bull Salzburg will nun heute in die Fußstapfen der Favoritner treten. Ausgerechnet gegen Rekordmeister Rapid soll in der Red Bull Arena die vierte Bundesliga- Meisterschaft en suite gewonnen werden. "Wir haben die Chance, etwas ganz Besonderes zu schaffen", weiß Goalie Alexander Walke. Mit sportkrone.at sind Sie natürlich live dabei!