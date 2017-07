JETZT LIVE: Das Qualifying am Re- Bull- Ring

Im Abschlusstraining hatte Ferrari- Star Sebastian Vettel Bestzeit erfüllt. Mit 1:05,092 Minuten kratzte der 30- jährige Deutsche an der 1:04er- Marke und unterbot damit den inoffiziellen Streckenrekord auf dem Red- Bull- Ring in Spielberg. Diesen hatte sein WM- Rivale Lewis Hamilton bereits am Vortag auf 1:05,483 gedrückt.

Hier der Liveticker zum Qualifying.