Jetzt legte "Gizmos" Frauerl auch noch Feuer!

Am 18. März hatte in Gratkorn nördlich von Graz eine 49- Jährige ihren Yorkshire Terrier "Gizmo" in den Wäschetrockner gesteckt und danach den qualvollen Tod des niedlichen Tieres den verhassten Nachbarn in die Schuhe geschoben. Nun soll die Frau in einem Kellerabteil Feuer gelegt haben. Deshalb sitzt sie in Haft.