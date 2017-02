Jetzt legen Muslime die Wiener City lahm

Neben dem NMZ sind auch die Dokustelle für Muslime sowie der Jugendrat der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Wien Mitorganisatoren der Veranstaltung. Der Demonstrationszug bewegt sich vom Platz der Menschenrechte, über den Ring und den Ballhausplatz bis zum Innenministerium. Zu Beginn der Veranstaltung fanden sich etwa 250 bis 300 Teilnehmer am Treffpunkt ein.

"Wütender, aber friedlicher Protest"

Zum Auftakt der Demo riefen Rednerinnen zu einem "lauten, wütenden, aber friedlichen Protest auf." Teilnehmer hielten Plakate mit den Aufschriften "Nein zum Kopftuchverbot", "Ich will meine Freiheit" und "Wir sprechen für uns" in die Höhe.

Keine besonderen Maßnahmen der Polizei

Die Polizei kündigte im Vorfeld keine besonderen Maßnahmen bei der Demonstration an. Man werde vor Ort schauen, wie viele Personen tatsächlich kämen, sagte ein Sprecher zur APA.

Die Ahndung von Vollverschleierung brauchen muslimische Teilnehmerinnen dort übrigens nicht befürchten. Zwar gebe es wie bei jeder Demonstration ein Vermummungsverbot, dieses ziele allerdings eindeutig auf mögliche Straftaten ab.

Muslimische Jugend sagte Teilnahme ab

Die Muslimische Jugend sagte bereits am Freitag ihre Teilnahme an der Demonstration ab. "Sicherheitsbedenken" wurden in einer Aussendung als Grund genannt.

Der ÖAMTC warnte im Vorfeld der Demonstration vor Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt.