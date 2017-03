"Jetzt ist Zeit gekommen, gemeinsam zu kämpfen"

Gleichzeitig forderte Tillerson die Mitglieder der Anti- IS- Koalition zu größeren Anstrengungen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat auf.

Tillerson: "Gemeinsame Strategien ausarbeiten"

Die Mitglieder müssten weit über das militärische Vorgehen hinaus zusammenstehen und gemeinsame Strategien ausarbeiten. Er schlug auch Sicherheitszonen für syrische Flüchtlinge vor, um ihnen die Rückkehr in ihr Heimatland zu erleichtern. Er machte jedoch keine Angaben dazu, wie diese Zonen militärisch gesichert und überwacht werden sollen.

Rex Tillerson Foto: The Associated Press

Trump sagt May volle Unterstützung zu

Auch der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, kommentierte den Terroranschlag von London: "Die USA verurteilten diese schrecklichen Gewaltakte, und ob sie von gestörten Einzelpersonen oder von Terroristen ausgeführt wurden, für die Opfer macht das keinen Unterschied". Wie Spicer weiter sagte, lässt sich US- Präsident Donald Trump über die Ereignisse und Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Laut Spicer sagte Trump der britischen Premierministerin Theresa May zudem volle Unterstützung zu. May zeighte sich ebenfalls geschockt: "Meine Gedanken und die der Regierung sind bei den Toten und den Verletzten dieses entsetzlichen Zwischenfalls, und bei ihren Familien."

Theresa May und Donald Trump Foto: AP

Londoner Bürgermeister: "Lassen uns von Terror nicht einschüchtern"

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan wandte sich mit einer trotzigen Botschaft an die Öffentlichkeit: "Londoner werden sich niemals von Terror einschüchtern lassen." Gleichzeitig sprach er den Betroffenen sein Mitgefühl aus. "Meine Gedanken gelten denen, die geliebte Menschen verloren haben und allen Betroffenen", ließ Khan wissen.

Khan ist Sohn pakistanischer Einwanderer. Foto: AFP

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte mit Bestürzung auf die Nachricht von den Angriffen auf Polizisten und Passanten in London: "Ich denke in diesen Stunden in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und an alle Menschen in London."

Gabriel: "Das ist ein Anschlag auf uns alle"

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel zeigte sich ebenfalls geschockt: "Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass dieses Attentat in der Nähe des britischen Parlaments ausgeführt wurde und damit auch gezeigt werden sollte, dass man das Herz unserer Demokratien angreifen wollte. Deshalb ist das ein Anschlag auf uns alle."

Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel Foto: AFP

Der deutsche Bundespräsident Frank- Walter Steinmeier erklärte: "Die Nachrichten über den mörderischen Angriff in London erschüttern mich." In diesen Stunden "sind wir Deutsche dem britischen Volk in besonderer Weise verbunden", betonte er.

Frank-Walter Steinmeier Foto: ASSOCIATED PRESS

Auch Frankreichs Präsident Francois Hollande übermittelte dem britischen Volk seine Anteilnahme. "Der Terrorismus betrifft uns alle(...). Man sieht, dass man sich europäischer Ebene organisieren muss, und sogar darüber hinaus", sagte Hollande. Er wies darauf hin, dass Frankreich unter Terrorattacken gelitten habe. Bei der beispiellosen Terrorserie im Land sind seit gut zwei Jahren über 230 Menschen getötet worden. Nach Angaben des Pariser Außenministeriums waren drei französische Schüler in London verletzt worden.

Francois Hollande Foto: AFP

Auch der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat die mutmaßlichen Terrorattacken in London verurteilt und seine Anteilnahme ausgedrückt. "Italien steht dem britischen Volk und der Regierung bei im Angesicht der Attacke, die das Herz von London und der demokratischen Institutionen getroffen hat", hieß es in einer Mitteilung. Italien und das Vereinigte Königreich stünden Seite an Seite in ihrer Antwort "auf jede Form von Terrorismus".

Van der Bellen: "Mein Mitgefühl ist bei den Opfern"

Auch Österreichs Politiker verurteilten die Anschläge in London umgehend in den Sozialen Medien. "Ich verurteile den Angriff in der Nähe des britischen Parlaments. Mein Mitgefühl ist bei den Opfern und deren Angehörigen", ließ Van der Bellen auf Twitter wissen.

"Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer", schrieb Kern angesichts der "schrecklichen Nachrichten aus London". Vizekanzler Reinhold Mitterlehner verurteilte "den heimtückischen Anschlag" in London. Nationalratspräsidentin Doris Bures zeigte sich "betroffen über die Angriffe" beim Londoner Parlament und drückte ihrem britischen Amtskollegen Solidarität aus.

Außenminister Sebastian Kurz dazu: "Ich verurteile den abscheulichen Angriff auf das britische Parlament in London auf das Schärfste. Meine Gedanken sind bei den Opfern", schrieb er auf Twitter. Innenministeriums- Sprecher Karl- Heinz Grundböck sagte, dass die heimischen Behörden auf europäischer Ebene mit London in Kontakt stehen. Für Österreich gebe es derzeit keine konkreten Hinweise auf Terrorattacken.

Strache ist "entsetzt und traurig"

Auch FPÖ- Politiker kommentierten die Angriffe. Parteichef Heinz- Christian Strache teilte mit, er sei "entsetzt und traurig". Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer nützte die Gelegenheit, um eine Regierungsbeteiligung seiner Partei zu bewerben: "Falls die FPÖ Teil einer Regierung sein wird, wird sie alles dafür tun, dass die Menschen in Sicherheit leben. Denn Freiheit kann sich nur in Sicherheit entwickeln. Heute sind meine Gedanken bei den Opfern in London", schrieb er auf Facebook.

Schottisches Parlament unterbrach Unabhängigkeitsdebatte

Wegen des Angriffs unterbrach das schottische Parlament seine Debatte über ein neues Unabhängigkeitsreferendum. "Bei unserem Schwester- Parlament gab es einen schwerwiegenden Zwischenfall", sagte der schottische Parlamentspräsident Ken Macintosh zur Begründung. Eigentlich wollten die Abgeordneten am Abend darüber abstimmen, ob sie Regierungschefin Nicola Sturgeon beauftragen, den Prozess für ein neues Unabhängigkeitsreferendum einzuleiten.