Jetzt fix! Vienna ist insolvent und muss absteigen

Auch wenn General- Manager Gerhard Krisch die Hoffnung auf den Klassenerhalt des derzeitigen Ostliga- Dritten nicht aufgeben will. Der Insolvenzantrag wird am 3. März eingebracht, damit verbunden ist ein fix ausgearbeitetes Sanierungskonzept, das akzeptiert werden muss und in dem Kosten- Einsparungen von 700.000 Euro bis Saisonende vermerkt sind. Krisch ist guter Dinge, vor allem "dank der Unterstützung einer internationalen Sponsorengruppe".

Wie lange werden Jürgen Csandl und Co. noch im Vienna-Dress auflaufen? Foto: GEPA

Nichtsdestotrotz wird die Vienna (mit Juristin Christina Toth und Mario Herzog gibt es zwei neue Vize- Präsidenten) mit der stärksten Mannschaft das erste Ostliga- Spiel 2017 am Samstag bei Leader Ritzing in Angriff nehmen. In die Verträge der Spieler (die meisten laufen bis Sommer) darf nicht eingegriffen werden.

Christian Pollak, Kronen Zeitung