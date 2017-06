Jetzt erstmals auch Terror gegen Muslime in Europa

Ein Notruf sei kurz nach Mitternacht (1.20 Uhr MEZ) eingegangen, der einen "Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und Fußgängern" gemeldet habe, erklärte die Polizei. Der Vorfall ereignete sich im Nordosten der britischen Hauptstadt und der U- Bahnstation Finsbury Park. Der Fahrer sei "als Vorsichtsmaßnahme" in ein Krankenhaus gebracht worden und werde auf seine psychische Gesundheit untersucht. Acht Verletzte wurden den Angaben zufolge in Krankenhäuser gebracht, zwei Leichtverletzte am Ort des Geschehens behandelt. Bei den Opfern soll es sich nach übereinstimmenden Angaben vornehmlich um Besucher der Moschee handeln.

Täter soll "Ich töte alle Muslime" geschrien haben

Augenzeugen zofolge wären mehrere Menschen längere Zeit regungslos am Boden gelegen. Polizisten und Rettungskräfte hätten versucht, Leben zu retten, zitierten britische Medien eine Anwohnerin. Auf mindestens eine Person sei auch mit einem Messer gestochen worden.

Augenzeugen berichteten gegenüber der "Daily Mail", dass sich kurz nach der Tat wütende Passanten auf den mutmaßlichen Fahrer gestürzt hätten. "Dabei schrie er, dass er alle Muslimen töten werde. Dann schrie er, dass man ihn selbst töten solle", sagte ein Zeuge. Der Täter wäre demnach rund eine halbe Stunde von Passanten festgehalten worden, ehe die Polizei eintraf. "Der Täter ist sehr groß und sehr stark", sagte ein Augenzeuge.

"The Sun" berichtete, dass das Fahrzeug, das Passanten rammte, ein gemieteter weißer Lieferwagen sein soll. Ein solches Fahrzeug war auch auf diversen Bildern zu sehen, die nach dem Vorfall im Netz kursierten. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Anti- Terror- Ermittler haben mittlerweile die Untersuchung des Vorfalls übernommen, die Hintergründe sind noch unklar.

Eine Augenzeugin berichtete auf Twitter: "Schrecklich Polizisten zu sehen, die Herzmassagen bei am Boden liegenden Menschen machen, verzweifelt hoffend, sie zu retten." Eine andere Zeuge schilderte: "Es gibt viele Menschen, die weinen und viele Verletzte. Es scheint so, als sei die Moschee das Ziel gewesen." Ein 19- Jähriger beschrieb das Unfallfahrzeug als "weißen Lieferwagen mit drei Männern an Bord".

"Das ist eine Terrorattacke"

Der Britische Rat der Muslime teilte auf Twitter mit, er sei darüber informiert worden, dass ein Minivan Gläubige überfahren habe, als diese gerade die Finsbury- Park- Moschee verließen. Dies berichtete auch die britische Nachrichtenagentur PA. Mohammed Kozbar, der Vorsitzende der Moschee, sagte der "Sun": "Wer immer das getan hat, wollte Menschen verletzen. Das ist eine Terrorattacke."

Rat der Muslime: "Fahrer womöglich von Islamhass motviert"

Aus Sicht des Britischen Rats der Muslime könnte der Zwischenfall ein gegen Muslime gerichteter Anschlag gewesen sein. "Von den Augenzeugenberichten her scheint es, als wäre der Täter von Islamhass motiviert gewesen", schrieb der Rat am frühen Montagmorgen auf Twitter. Muslime hätten in den vergangenen Wochen und Monaten oft Islamhass erleben müssen, der nächtliche Vorfall nahe einem muslimischen Gemeinschaftshaus sei dessen "gewalttätigste Manifestation" bislang.

May: "Schrecklicher Zwischenfall"

Die britische Premierministerin Theresa May hat von einem "schrecklichen Zwischenfall" vor der Moschee gesprochen. "All meine Gedanken sind mit jenen, die verletzt wurden, mit deren Angehörigen und mit den Rettungskräften vor Ort", teilte May am frühen Montag mit. Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour- Partei twitterte, er sei "total schockiert".

Terrorserie in britischer Hauptstadt

Großbritannien war zuletzt von drei Anschlägen erschüttert worden. Am 22. März war ein Mann mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, bevor er einen vor dem Parlament stationierten Polizisten mit einem Messer tötete. Insgesamt fünf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Der Angreifer wurde erschossen.

Am 22. Mai sprengte sich ein Attentäter bei einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft. 22 Menschen wurden getötet und dutzende verletzt. Am 3. Juni rasten drei Männer mit einem Kleinlaster in Fußgänger auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt. Anschließend griffen sie Passenten im Viertel um den Borough Market mit Messern an. Acht Menschen wurden getötet. Die Polizei erschoss die Angreifer.