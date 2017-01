Jetzt droht uns kältester Jänner seit elf Jahren!

Bitterkalt gestaltete sich am Mittwoch für viele Österreicher der Weg zur Arbeit. In der Steiermark wurden in der Früh laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die tiefsten Temperaturen gemessen: minus 17 Grad.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Und auch die nächsten Tage bringen wenig erwärmende Aussichten. So prognostizierte die ZAMG für Donnerstag Frühtemperaturen von bis zu minus 19 Grad. Untertags sind dann immerhin null Grad möglich.

Am Wochenende bleibt man dann am besten einfach länger im Bett - morgendliche Temperaturen von bis zu minus 15 Grad laden schließlich nicht gerade zu einem gemütlichen Winterspaziergang ein.

Wer sich trotzdem ein wenig an die frische Luft wagen möchte: Haube, Handschuhe und Schal nicht vergessen!