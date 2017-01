Jetzt drohen Attacken mit tödlichen Chemikalien

Als "realistische Option" beschreibt das BKA etwa einen Chemie- Anschlag auf die Trinkwasserversorgung von Wohnblöcken oder auf Lebensmittel. Auch enthielten mögliche Anschläge gegen Einrichtungen oder Transporte der Chemie- Industrie "ein hohes Gefährdungspotenzial", heißt es in einem Bericht an die deutsche Regierung, welcher der "Bild" vorliegt.

Laut diesem BKA- Bericht dürfte eine "entschlossene und mit ausreichendem Fachwissen ausgestattete terroristische Gruppierung durchaus in der Lage sein, das in Deutschland zu Genüge vorhandene Potenzial an chemischen Gefahrstoffen im Rahmen eines Anschlags für ihre Ziele zu nutzen". Das BKA empfiehlt daher, Sicherheits- und Hilfskräfte besser auf mögliche Chemie- Anschläge vorzubereiten und zusätzliche Entgiftungsanlagen einzurichten.

Giftgas- Angriff in Tokio kostete 13 Menschen das Leben

Dass Terroristen Giftgas einsetzen, ist leider kein neues Phänomen. 1995 verübten Extremisten der Aum- Sekte einen Anschlag mit Saringas auf die U- Bahn von Tokio. Bei dem Anschlag kamen 13 Menschen zu Tode, über 1000 wurden verletzt. Auch im syrischen Bürgerkrieg gab es immer wieder unbestätigte Berichte über den Einsatz chemischer Kampfstoffe.

Opfer des Giftgas-Anschlags auf die U-Bahn in Tokio am 20. März 1995

ABC- Abwehr des Bundesheeres steht bereit

In Österreich steht die ABC- Abwehrtruppe des Bundesheeres für derartige Ernstfälle bereit. Insgesamt sind in Österreich fünf Einheiten mit je 175 Mann in Korneuburg, Mautern bei Krems, Linz- Hörsching, Graz und Absam eingerichtet.



Sie verfügen über zwölf spezielle Dingo- Fahrzeuge, jeweils über eine Trinkwasseraufbereitung, einen Dekontaminations- , einen Aufklärungs- sowie einen Rette- und Bergezug. Ein Präsenzdienst mit 100 Mitarbeitern ist permanent verfügbar, im Krisenfall wird das volle Potenzial der Einheiten je nach Bedarf ausgeschöpft, die Teams werden entsprechend zusammengestellt.