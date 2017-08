Jetzt aber wirklich: Heer kontrolliert am Brenner

Die rechtliche Grundlage für den Bundesheer- Einsatz am Brenner zur Unterstützung der Polizei wurde bereits in der Vorwoche fixiert, seit Mittwochabend kontrollieren die rund 70 Soldaten nun auch offiziell an der Grenze zu Italien. Und zwar vorerst an der Mautstelle Schönberg und am Bahnhof Matrei in Osttirol. Mit Unterstützung des Heeres sollen unter anderem die Güterzüge auf sich versteckende Flüchtlinge untersucht werden.