Jesus- Grab nach fast 500 Jahren wieder geöffnet

In der israelischen Hauptstadt wird derzeit Kirchengeschichte geschrieben! Bei Restaurierungsarbeiten in der Grabeskirche von Jerusalem haben Archäologen erstmals nach fast 500 Jahren die Überreste des Grabes freigelegt, in dem laut Überlieferung der Leichnam von Jesus Christus bestattet wurde. Sie erhofften sich davon neue Erkenntnisse über die Beschaffenheit des Felsengrabes, berichtete das US- Fachmagazin "National Geographic".