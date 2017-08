Jesolo: Wiener Zechpreller droht Aufenthaltsverbot

Seit Anfang August genoss ein Wiener sein Abendessen in feinen Restaurants, schlürfte Getränke an der Standbar und bediente sich ungeniert am reichhaltigen Frühstücksbuffet eines Luxushotels - ohne die Rechnung dafür zu begleichen. Von der Terrasse der Nobelherberge blickte er seelenruhig auf das Meer. Wenn es ums Zahlen ging, tauchte er ganz einfach im nächstgelegenen Pool unter.

Dem Hotelpersonal blieb der seltsame Gast allerdings nicht verborgen. Ein Unternehmer erstattete Anzeige.

27- Jähriger narrt auch die Justiz

Doch nicht nur die Gastronomen, sondern auch die Justiz narrt der 27- Jährige. So weigert er sich nach der Festnahme hartnäckig, seinen Namen zu nennen. Jetzt droht dem Schmarotzer ein Aufenthaltsverbot, und zwar nicht nur in Jesolo, sondern gleich für ganz Italien.

Es ist übrigens nicht der erste Fall in Jesolo, bei dem heimische Touristen ihre Rechnungen nicht bezahlen.

Martina Münzer, Kronen Zeitung