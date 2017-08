Jesolo, Caorle und Lignano von Unwetter verwüstet

Auf einem Campingplatz in Cavallino- Treporti bei Jesolo wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum schwer verletzt. "Ich habe das Gewitter über dem Meer heranziehen sehen und bin zum Campingplatz gelaufen. Die Bäume um mich herum stürzten um, einer traf eine 42- jährige Touristin", berichtete ein Feuerwehrmann, der in Jesolo Urlaub macht, gegenüber einer Zeitung von dem Vorfall. Zusammen mit einem Arzt habe er dann die Frau befreit. Sie hätten die Verletzte dann auf einem Surfbrett zum Strand transportiert, von wo aus sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Foto: facebook.com/Raffaele Dedin

Tornado als unsichtbare Gefahr

Bei dem schweren Unwetter in Norditalien hatte sich sogar eine Windhose gebildet. Laut italienischen Behörden hatte sich keine Trichterwolke gebildet und so war das Wetterphänomen nur sehr schwer zu erkennen. Um die 50 Menschen hätten sich an die Unfallstationen der Krankenhäuser gewandt, nachdem der Tornado die Orte Caorle, Jesolo und San Michele al Tagliamento und Portogruaro traf. Die Verletzten seien von herumfliegende Gegenstände getroffen worden. Darunter sollen sich laut "Focus" auch deutsche Urlauber befinden. Die Meldung, dass ein Mann nach dem Auftauchen der Windhose vermisst wurde, stellte sich laut "La Repubblica" als Fehlalarm heraus.

Der Zivilschutz hatte vor Gewittern, Regenschauern und Hagel sowie starkem Wind in mehreren Regionen im Norden des Landes gewarnt. Stürmen sollte es auch auf Sardinien, in der Toskana wurde mit Gewittern gerechnet. Am Wochenende waren mehrere Menschen bei schweren Unwettern in Norditalien gestorben.

Wetterextreme: Umwetter im Norden, Waldbrandgefahr im Süden

In südlichen Landesteilen fiel dagegen kein Tropfen vom Himmel: Die Hitze hielt an und damit auch die Waldbrandgefahr. Die Feuerwehr rückte wieder zu zahlreichen Einsätzen aus, etwa 45 Mal wurden beim Zivilschutz Löschflugzeuge angefordert, darunter im Latium, wo sich auch die Hauptstadt Rom befindet, auf Sizilien und in Kalabrien. Im Juli wurden die Strände durch Hagel weiß eingefärbt.