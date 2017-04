Jennifers Mutter: "Meine Tochter wurde ermordet"

Sie hat dunkle Ringe unter den Augen, Tränen laufen über ihre Wangen. Ihr Körper wirkt wie versteinert, wenn sie nun an einem Tisch in ihrer Münchner Wohnung sitzt und Fotos von ihrer verstorbenen Tochter ansieht. "Der Schmerz", schluchzt Verica O., "ist kaum zu ertragen." Und die 48- jährige beginnt von dem Moment zu erzählen, als ihre Welt für immer zusammenbrach.

Am 1. April: "Mein Handy läutete, ein Polizist erklärte mir, dass Jenny tot im Inn gefunden wurde." Die Leiche der 26- Jährigen: angeschwemmt im Tiroler Kirchbichl. Wochenlang, so haben Gerichtsmediziner mittlerweile festgestellt, dürfte sie im Wasser gelegen sein. Seit dem 2. Februar, dem Tag ihres Verschwindens?

Gegen 10 Uhr morgens hatte sie damals noch ihre Mutter angerufen: "Jenny freute sich auf meinen für das kommende Wochenende geplanten Besuch bei ihr. Sie bat mich, in einem bestimmten Geschäft Kleidung für ihre zwei kleinen Buben zu beschaffen."

Auf der Facebook-Seite "Gerechtigkeit für Jennifer V." bittet ihre Familie um Spenden. Foto: Screenshot facebook.com

"Vor ihrem Verschwinden hat sie geweint"

Kurz nach dem Gespräch fuhr Jennifer V. mit dem Zug von ihrer Wohnung in Kufstein zu einer Pharmafirma in Kundl, wo sie als Reinigungskraft tätig war. Um etwa 14 Uhr führte sie da ein weiteres Telefonat, "danach weinte sie", berichtet eine Kollegin, "weil sie erfahren hatte, dass ihr Mann sich nicht von seiner Geliebten, mit der er schon zwei Jahre lang betrog, trennen wollte."

Bei Dienstschluss um 19 Uhr wartete bereits Schwiegervater Nagori R. (42) in seinem Taxi auf die 26- Jährige. Er behauptet, er hätte "Jenny auf ihren Wunsch nach Brixen chauffiert" und dass sie dort "hysterisch aus dem Auto gesprungen" sei. Fest steht: In der Folge kaufte R. zwei Pre- Paid Handys und verschickte damit im Namen von Jennifer V. dubiose SMS: "Ich habe mich neu verliebt. Sucht nicht nach mir."

Die Leiche der serbischstämmigen Frau wurde am Samstag aus dem Inn geborgen. Foto: zoom-tirol

Eine Handlung, die den 42- Jährigen verdächtig machte. Er kam kurzzeitig in U- Haft. Genauso wie Jennifer Ehemann Micha (25). Eine Bekannte gab nämlich am 4. Februar der Kripo zu Protokoll, die Handtasche der Vermissten bei ihm daheim entdeckt zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurde diese aber nicht gefunden.

"Ein Traum wurde zu ihrem Schicksal"

Bei der Obduktion von Jennifer V. konnten keine Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt werden. Nagri R. und Micha V. blieben daher auf freiem Fuß. Für die Mutter des Opfers ist das unbegreiflich: "Ich bin mir sicher: Meine Tochter wurde ermordet." Einen Suizid schließt die Frau aus: "Denn Jenny hätte niemals ihre Söhne zurückgelassen. In diesem Clan, der ihr so viel Unglück brachte, von Anfang an."

Verica O. glaubt, dass ihre Tochter ermordet wurde: "Sie hätte niemals ihre Söhne zurückgelassen." Foto: Kronen Zeitung

Was war der Anfang? "Ich möchte zuerst über das Davor reden. Darüber, wer Jenny früher war." Ein fröhliches Mädchen, aufgewachsen mit vier Brüdern. In München. Die Eltern, gebürtige Serben, Inhaber einer Reinigungsfirma. "Wir alle betrachteten Jenny als unsere Prinzessin." Nach der Schule ließ sie sich zur Einzelhandelskauffrau ausbilden, "sie hatte ein wunderbares Leben, ging oft mit Freundinnen aus."

Mit 21 "erzählte mir Jenny von einem Traum. Ein Mann wäre ihr darin erschienen, ein lieber Mann." Wenig später stellte ihr ein Verwandter Micha V., einen Gelegenheitsarbeiter aus Tirol, vor: "Und sie erkannte ihn als den Mann aus ihrem Traum wieder." Eine Hochzeit wurde arrangiert. "Ich war darüber nicht glücklich. Denn Micha und seine Familie schienen mir dubios und zu sehr verhaftet in alten, absurden Werten."

Die schlimmsten Befürchtungen der Mutter traten schnell ein: "Micha war Jenny ständig untreu. Er unterdrückte sie. Und er zwang sie dazu, rasch zwei Kinder zu kriegen, damit er sie noch mehr unter Kontrolle bekam." Auch soll Jennifer V. regelmäßig von ihrem Mann verprügelt worden sein, "und ihr Schwiegervater machte ihr unsittliche Avancen."

"Sie hatte Angst vor der Familie ihres Mannes"

"Oft", so Verica O. weiter, "habe ich meine Tochter zu überreden versucht, sich scheiden zu lassen und mit ihren Buben zu mir zu übersiedeln. Doch sie traute sich nicht, diesen Schritt zu gehen. Weil Micha und seine Eltern damit drohten, ihr im Falle einer Trennung die zwei Söhne wegzunehmen - oder Jenny sogar umzubringen."

Für Anwalt Werner Tomanek ist es unverständlich, dass die beiden Verdächtigen nicht in U-Haft sind. Foto: Peter Tomschi

Was ist, nachdem die Frau am 2. Februar von dem Fortbestand der festen Zweitbeziehung des Gatten unterrichtet worden war, geschehen? Hat sie beschlossen, mit den Kindern nach München zu fliehen? War das ihr Todesurteil?

Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Beschwerde gegen die Entlassung von Nagori R. und Micha V. eingereicht - und eine zweite Obduktion von Jennifer V. angeordnet. Das Ergebnis der Untersuchungen soll am Montag vorliegen. "Danach", sagt Verica O. weinend, "werde ich meine Tochter begraben lassen. Mit vielen Blumen. In einem wunderschönen Sarg. Wie eine Prinzessin ..."

Martina Prewein, Kronen Zeitung