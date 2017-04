Jeder zweite Sextäter ist ein Ausländer

Brisante Zahlen aus dem Innenministerium: Von Oktober 2016 bis Jänner 2017 - also in vier Monaten - hat die Polizei 250 Sextäter ausgeforscht, darunter 32 Asylwerber. In jedem zweiten Missbrauchsfall bzw. dem Versuch sind laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung Nicht- Österreicher die Hauptverdächtigen.