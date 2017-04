Jeder 3. Minderjährige ist erwachsener Flüchtling

In der Vorwoche hat Bundeskanzler Christian Kern der Aufnahme von 50 minderjährigen Flüchtlingen aus Italien im Rahmen des EU- Umverteilungsprogramms zugestimmt. Für unbegleitete Minderjährige gelten besondere Bestimmungen: Sie werden nicht in ins EU- Erstankunftsland abgeschoben, müssen nicht in Massenquartieren wohnen und haben große Chancen, dass ihre Eltern nachkommen dürfen. Verlockende Aussichten offenbar, denn immer wieder werden Flüchtlinge bei der "Alterslüge" erwischt: Sie sind bereits über 18. Jeder dritte unbegleitete Minderjährige ist ein Erwachsener, wie Altersfeststellungen im Jahr 2016 ergaben.