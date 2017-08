Jede Hilfe zu spät: Frau in Wörthersee ertrunken

Erholsame Sommertage wollte die ehemalige Lehrerin mit ihrem Mann, früher Steuerberater, in Pörtschach verbringen. Doch am Mittwoch geschah das Unglück. Die 76- Jährige war im Wörthersee schwimmen. Gegen 15 Uhr wurde sie laut Polizei zum letzten Mal gesehen. Etwas mehr als eine Stunde danach meldete der Ehemann seine Frau als abgängig.

Galt als gute Schwimmerin

Eine Suche mit Wasserrettung, Feuerwehr, Polizeiboot und Helikopter lief an. Taucher entdeckten 45 Minuten später die Vermisste reglos treibend am Seegrund des Strandbades, im Bereich zwischen Nichtschwimmer und Schwimmer. "Helfer der Wasserrettung und ein zufällig anwesender Arzt versuchten sofort, das Badeopfer wiederzubeleben. Leider vergebens", so die Polizei. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die genaue Ursache wird noch ermittelt. Waltraut K. galt jedenfalls als gute Schwimmerin.

Karl Grammer, Kronen Zeitung