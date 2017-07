Japan: Frau zerstört Geigen im Wert von 800.000 

Die Frau werde verdächtigt, Anfang 2014 in das Haus ihres Ex- Partners eingebrochen zu sein, sagte der Polizeisprecher der zentralen Präfektur Aichi am Mittwoch.

Laut Medienberichten befanden sich die beiden damals im Scheidungsprozess, der im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Die Geigen wurden demnach von dem 62- jährigen Mann gebaut oder gesammelt. Der Norweger verlange nun eine Entschädigung.

Eine einzige Geige aus Italien sei allein rund 50 Millionen Yen (400.000 Euro) wert gewesen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press. Bei der Festgenommenen soll es sich um eine in Tokio lebende Chinesin handeln, wie ein Boulevardblatt berichtete.