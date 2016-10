Janko- Comeback bei glücklichem Remis von Basel

Marc Janko ist rechtzeitig vor den WM- Qualifikationsspielen von Österreich gegen Wales (6. Oktober in Wien) und Serbien (10. Oktober in Belgrad) fit geworden. Der ÖFB- Teamstürmer gab am Samstag in der Schweizer Meisterschaft sein Comeback. Janko war beim glücklichen 1:1 des FC Basel zu Hause gegen Schlusslicht Thun bis zur 69. Minute als Solo- Spitze im Einsatz.