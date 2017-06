Jancker bringt Champions- League- Flair nach Horn

"Damit haben wir jene Persönlichkeit geholt, die es in dieser Situation braucht", so Horns Obmann Rudolf Laudon, der sich nun intensiv mit der Kaderplanung auseinandersetzen wird. Und dabei auf die Kontakte von Jancker, bei Rapid Co- Trainer unter Barisic und Büskens, setzt.

Foto: GEPA

"Ich kann mir vorstellen, dass sein Name auch einige Spieler nach Horn lockt." Und Sponsoren. "Für die ist er sicher auch interessant." Ja, die gute Laune ist in Horn zurück. "Genau die brauchen wir jetzt - eine positive Stimmung", erklärt Laudon.

Jancker (rechts), Laudon und der Vertrag Foto: SV Horn

Für Jancker ist es die erste Cheftrainer- Tätigkeit. "Daher bedanke ich mich auch für das Vertrauen", so der deutsche Vizeweltmeister von 2002. "Ich fühle mich in Horn wohl, es gab sehr gute Gespräche. Auch die Infrastruktur passt." Die Neuausrichtung des Vereins nach dem Abgang der japanischen Einflüsse kommt Jancker entgegen. "Ich arbeite gerne mit jungen Spielern zusammen. Nur mit Jungen geht es aber nicht. Einen Stamm wird es auch brauchen." Der in den nächsten Tagen fixiert wird.

Harald Dworak, Kronen Zeitung