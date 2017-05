James Comey sagt nicht vor Senatsausschuss aus

Die Information kam am Freitag (Ortstzeit) vom demokratischen Senator Mark Warner, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Expertenteams: "Wir haben gerade erst von Comey erfahren, dass er es nicht schaffen wird. Ich hoffe, dass wir in Zukunft einen passenden Termin finden werden. Ich glaube nämlich, es ist sehr wichtig für den Kongress, aber auch für alle Amerikaner, dass sie Comeys Version der Geschichte hören." Er fügt hinzu: "Junge, was für eine Woche!"

Zuvor hatte Trump Comey davor gewarnt, heimlich Informationen weiterzugeben. In einer Nachricht, die der amerikanische Präsident auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gepostet hatte, deutete er an, über Aufnahmen von Gesprächen mit Comey zu verfügen.

Trump vs. Comey - was passiert als nächstes? Foto: Nicholas Kamm/AFP, AP/Evan Vucci

Trump wünscht sich "aufrichtigen" Comey

In einem Interview mit dem konservativen Sender Fox News spielte Trump die Drohung jedoch wieder herunter: Er wünsche sich lediglich, dass Comey "aufrichtig" sei und hoffe, dass er dies auch sein werde. Über seine Anspielung, wonach es Aufzeichnungen der Gespräche zwischen ihm und Comey gebe, wolle er nicht sprechen, fügte der Präsident hinzu.

Ist Comey Trump nicht "aufrichtig" genug? Foto: Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Neuer FBI- Chef ist auf Comeys Seite

Comeys Nachfolger Andrew McCabe sagte bereits am Donnerstag vor dem Senatsausschuss aus - das berichtet CNN. Er widersprach der Behauptung des Weißen Hauses, dass der amerikanische Präsident "und der Rest des FBI" ihr Vertrauen in Comey verloren hatten: "Der Großteil aller FBI- Mitarbeiter hatte eine tiefe und positive Verbindung zu Direktor Comey." Außerdem, so McCabe, genoss Comey "breite Unterstützung in den Reihen des FBI - und tut das auch heute noch."

Andrew McCabe sagte aus, dass das FBI Comey immer noch vertraut Foto: Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Entlassung aus heiterem Himmel

Erst am Dienstag hatte Donald Trump James Comey als FBI- Chef entlassen. Diese Entscheidung versetzte Amerika über Nacht in eine Schockstarre - sowohl Demokraten als auch Republikaner kritisierten den US- Präsidenten scharf. Am Mittwoch demonstrierten hunderte Menschen vor dem Weißen Haus. In seinem ersten Statement nach der Entlassung sagte Trump, er habe nicht - wie vorerst vermutet - auf Empfehlung des stellvertretenden Generalbundesanwaltes Rod Rosenstein gehandelt.

Hunderte protestierten am Mittwoch gegen Trumps überraschende Entscheidung Foto: AFP/Jim Watson

