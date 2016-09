Jaksche übt Kritik am IOC wegen Dopingproblematik

Für den früheren Radprofi und Doping- Kronzeugen Jörg Jaksche hat sich an den Zuständen im einst nachweislich massiv dopingverseuchten Radsport grundsätzlich wenig verändert. "Heute wird so getan, als seien die Leute und der Sport geläutert. Das stimmt überhaupt nicht. Die müssen das sagen, weil die Sponsoren darauf bestehen", sagte Jaksche in einem Interview mit dem "Kölner Stadt- Anzeiger".