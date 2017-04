Jakob Pöltl: "Für uns kann es sehr weit gehen"

Der mit den Kanadiern in der ersten Runde auf Milwaukee mit "The Greek Freak" Giannis Antetokounmpo, der bei Punkten, Rebounds, Assists und Blocks in den Top 20 der Liga steht, trifft, als drittbestes Team des Ostens Heimrecht hat. Mit gekürzter Rotation, was weniger Spielzeit für den 21- jährigen Österreicher bedeuten kann: "Kein Problem, man weiß nie, wann dich das Team braucht. Mittlerweile habe ich mich gut auf diese Von- null- auf- hundert- Situationen eingestellt", sagt Pöltl.

Dessen Team in der zweiten Saisonhälfte mit den Neuzugängen Ibaka und Tucker defensiv einen stabileren Eindruck machte, mit der Rückkehr des verletzten Lowry klarer Favorit in der Serie ist. 21 Partien konnten die Raptors nach zweistelligem Rückstand drehen - "was ein schlechtes und gutes Zeichen zugleich ist. Gegen starke Teams wird es nicht reichen, wenn wir den Beginn verschlafen", weiß der Wiener. Dessen Truppe gegen Milwaukee drei von vier Saisonduellen gewann, in der zweiten Runde würde aber dann wohl Meister Cleveland warten ...

"Zeigen wir unser bestes Basketball, kann es dennoch sehr weit gehen", glaubt der 2,13- m-Center, den die TV- Experten bei seinen Dunks nur als "Austrian Hammer" bezeichnen. Wenn es Toronto tatsächlich ins Finale schaffen will, muss zwischendurch sicher der Hammer her.

Florian Gröger, Kronen Zeitung