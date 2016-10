Ivanschitz im Pech: Verletzung bei Seattle- Remis

Im Heimspiel gegen Houston mussten sich die Sounders am Mittwoch mit einem 0:0 begnügen. Für Ivanschitz bitter: Der Ex- ÖFB- Teamspieler musste schon nach einer Viertelstunde verletzt vom Feld. Wie die Sounders bekannt gaben, laboriert der 32- Jährige an einer Bänderzerrung im Knie.

Foto: GEPA

Ivanschitz spielt eine solide Saison beim aktuellen Tabellenvierten der Western Conference. Nach bisher 28 Einsätzen kommt er auf drei Tore und acht Assists.