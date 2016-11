Ivanschitz hofft mit Seattle auf Final- Einzug

Die Seattle Sounders mit Andreas Ivanschitz haben in der Major League Soccer die Chance auf den erstmaligen Einzug ins Endspiel aufrechterhalten. Im Hinspiel des Finales der Western Conference siegten die Sounders am Dienstag zu Hause gegen die Colorado Rapids mit 2:1. Ivanschitz wurde in der 78. Minute eingewechselt. Das Rückspiel in Commerce City nahe Denver findet kommenden Sonntag statt.