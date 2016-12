Ivanschitz gewinnt mit Seattle US- Meisterschaft

Österreichs Ex- Teamkapitän Andreas Ivanschitz ist der erste Österreicher, der sich mit der US- Fußballmeisterschaft schmücken kann: Seine Seattle Sounders gewannen am Samstag gegen den Toronto FC erstmals die Meisterschaft in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Im Video oben sehen Sie, wie ausgelassen Ivanschitz und Co. den Titel feierten!