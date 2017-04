Ivanka Trump: "Er ist nicht frauenfeindlich"

Im US- Wahlkampf hatten mehrere Frauen Belästigungsvorwürfe gegen Donald Trump erhoben. Zudem war ein Videomitschnitt mit abfälligen Äußerungen Trumps über Frauen aufgetaucht. Ivanka Trump äußerte sich dazu auf einer Podiumsdiskussion auf der internationalen W- 20- Konferenz zur Stärkung von Frauen in der Arbeitswelt , an der auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnahm.

Ivanka Trump entgegnete, dass ihr die Kritik bekannt sei. Aus persönlicher Erfahrung könne sie aber sagen, dass ihr Vater ein "enormer Unterstützer" der Stärkung von Frauen und Familien sei.

Foto: AP

Wirbel um Ivanka- Einladung nach Berlin

Das Weiße Haus hatte im Vorfeld mitgeteilt, dass Ivanka Trump auf "direkte Einladung" der Kanzlerin nach Berlin reise. Vizeregierungssprecher Georg Streiter stellte am Montag klar, dass Trump auf Einladung des Verbands deutscher Unternehmerinnen komme - dass diese Einladung aber auf einen "Wink" der Bundesregierung erfolgt sei.

Women20 ist Teil des Dialogprozesses der G- 20 - der Runde der führenden Industrie- und Schwellenländer. Das W- 20- Format bringt regelmäßig Vertreterinnen von Wirtschaft, Verbänden und Politik zusammen. Sie beraten darüber, wie die wirtschaftliche Lage von Frauen und ihre Stellung am Arbeitsmarkt verbessert werden kann und wie ihnen Wege ins Unternehmertum eröffnet werden können. Deutschland hat in diesem Jahr die G- 20- Präsidentschaft inne und richtet im Sommer den G- 20- Gipfel aus.

Ivanka Trump, Christine Lagarde und Angela Merkel (v.l.n.r.) Foto: AP

Merkel forderte auf der W20- Konferenz, Frauen in Entwicklungsländern den Zugang zu Krediten zu erleichtern, um Unternehmensgründungen zu fördern. Dies sei "ein ganz wichtiger Schritt, um den wir uns kümmern müssen". Deutschland werde den derzeitigen G- 20- Vorsitz für eine entsprechende Initiative nutzen, zu der Merkel auch die USA einlud. Am Abend erklärte Merkels Sprecher Steffen Seibert im Kurzmitteilungsdienst Twitter, die Kanzlerin danke Ivanka Trump "für ihren Beitrag zum W20- Treffen".

Trump- Tochter besuchte Holocaust- Mahnmal

Neben Merkel und Trump nahmen an der Podiumsdiskussion unter anderem die niederländische Königin Maxima, die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland und die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, teil. Die W- 20- Konferenz soll am Mittwoch enden. Ivanka Trump besuchte am Dienstagaußerdem die Technikakademie von Siemens und das Berliner Holocaust- Mahnmal.

Ivanka Trump beim Berliner Holocaust Mahnmal Foto: AFP

Ivanka Trump besuchte die Technikakademie von Siemens. Foto: AP

Kritik am First- Daughter- Besuch

'Der offizielle Besuch der Präsidententochter stieß in Berlin auch auf Kritik. "Bin ich der einzige, der es völlig absurd findet, dass die Bundeskanzlerin jetzt Außenpolitik mit der Tochter von Donald Trump macht?", twitterte der SPD- Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil. Die deutsche Frauenministerin Manuela Schwesig (SPD) betonte angesichts des großen Interesses an Ivanka Trump, dass diese nur ein Gast unter vielen auf der W20- Konferenz sei.

Im Gegensatz zu ihrem Vater, der regelmäßig harte Kritik an Deutschland etwa wegen der Handelspolitik übt, gab sich Ivanka Trump in Berlin demonstrativ zurückhaltend. Ziel ihres Besuchs sei es, "zuzuhören und zu lernen und Rat zu suchen", sagte sie. Auf die Frage, ob sie in Berlin die Interessen ihres Vaters, der US- Bürger oder ihrer eigenen Unternehmen vertrete, entgegnete Trump: "Letzteres bestimmt nicht."