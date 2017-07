Italien schickt weniger Flüchtlinge als möglich

Aus Regierungskreisen in Berlin heißt es gegenüber der "Welt", Deutschland habe Italien im Zuge des Umverteilungsprogramms für Flüchtlinge bisher insgesamt 5520 Plätze angeboten. Aus Italien hätten Deutschland bisher aber erst 4021 solche Ersuche erreicht.

Berlin hatte Rom zuletzt angeboten, in den kommenden Monaten statt der bisherigen zwei Chartermaschinen für bis zu 500 Personen gegebenenfalls auch drei für bis zu 750 Antragsteller bereitzustellen. Insgesamt wollen die EU- Staaten Griechenland und Italien 160.000 Flüchtlinge abnehmen. Bisher wurden allerdings erst rund 25.000 umgesiedelt.

Gerettete Flüchtlinge auf einem Hilfsschiff im Mittelmeer Foto: AFP

Schulz zu Besuch in Italien

Der deutsche SPD- Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht am Donnerstag Italien und will sich dort ein Bild über die Flüchtlingskrise machen. Vor dem Besuch hatte er mehr Hilfe für Italien gefordert und vor einer dramatischen Lage angesichts der Vielzahl im Mittelmeer geretteter Migranten gewarnt, die derzeit an italienischen Häfen ankommt. In diesem Jahr waren es bereits mehr als 93.300. Italiens Regierung appelliert immer wieder an die EU- Partner, das Land in der Migrationskrise stärker zu entlasten.