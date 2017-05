Italien schickt derzeit mehr Müll nach Österreich

Statt eines Zuges werden diese Woche zwei Züge von Rom Kurs in Richtung der niederösterreichischen Verbrennungsanlage Dürnrohr bei Zwentendorf (Bezirk Tulln) nehmen. Kommende Woche sollen es dann voraussichtlich drei Züge sein, teilte die Stadt Rom am Montag nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA mit.

Die EVN-Verwertungsanlage in Zwentendorf/Dürnrohr Foto: EVN/Kargl

Aus Hausmüll werden Strom und Fernwärme erzeugt

Der römische Müll wird per Bahn angeliefert, vorwiegend über den Kärntner Übergang Arnoldstein, alternativ über den Brenner. Die ersten Züge mit Haushaltsabfällen aus Italien waren schon im Dezember in Dürnrohr eingetroffen. Maximal 70.000 Tonnen werden laut den vertraglich festgelegten Bedingungen verbrannt. Erzeugt wird daraus Strom für 170.000 Haushalte in der Region und Fernwärme für St. Pölten.

Abfälle auf den Straßen Roms

Die Abfalltransporte nach Österreich sind dringend notwendig. In den vergangenen Tagen haben sich die Probleme mit der Müllentsorgung in der italienischen Hauptstadt verschärft. Derzeit lagern Abfälle wieder auf den Straßen von Rom. Pläne für die Errichtung von Müllverbrennungsanlagen scheiterten bisher an Anrainerprotesten. Dazu kamen Missmanagement und Korruption beim Entsorgungsunternehmen AMA, bei dem ein Finanzloch von 650 Millionen Euro klafft.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Mega- Deponie Malagrotta wurde 2013 geschlossen

Rund 660 Kilo Müll produziert jeder Römer pro Jahr. Recycelt wird davon nach offiziellen Angaben etwa ein Viertel. Im Jahr 2013 ist Roms und gleichzeitig Europas größte Deponie, Malagrotta, aufgrund von Druck aus Brüssel geschlossen worden. Überfüllt war die Anlage bereits seit Jahren gewesen, da sie eigentlich schon im Jahr 2007 hätte zusperren sollen, weil offene Deponien in der EU verboten sind.