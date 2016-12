Italien: Renzi legt Amt erst am Wochenende nieder

Nach einer letzten Ministerratssitzung hatte Renzi Staatschef Mattarella im Quirinalspalast in Rom aufgesucht. Nach einer kurzen Unterredung kehrte Renzi in den Regierungssitz zurück. Der scheidende Ministerpräsident hatte am Montagvormittag bereits eine Stunde lang mit Mattarella gesprochen.

Rücktritt ursprünglich für Nacht auf Montag angekündigt

Nach der klaren Ablehnung seiner Verfassungsänderung bei einem Referendum am Sonntag hatte Renzi noch in der Nacht auf Montag seinen Rücktritt angekündigt. Er hatte das Referendum im Vorfeld auch zu einer Abstimmung über seine Regierung gemacht. Ob der 41- Jährige, der Italien rund Tausend Tage lang regierte, nun auch den Vorsitz der Demokratischen Partei abgibt, blieb zunächst unklar.