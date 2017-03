Italien: Polizei fasst Superboss der Camorra

Zagaria gilt seit Jahren als Nummer eins des einflussreichen Camorra- Clans. Mit seiner Festnahme wurde dem Casalesi- Clan ein schwerer Schlag versetzt.

Der Organisation werden zahlreiche Morde sowie Drogenhandel, Korruption und Betrug zur Last gelegt. Auch in das Geschäft mit illegaler Müllentsorgung in Neapel ist der Clan verwickelt.

In den vergangenen Jahren hatten die Casalesi ein Wirtschaftsimperium aufgebaut und Unternehmen, Geschäfte und Lokale gekauft.