Italien: Obdachloser bei lebendigem Leib verbrannt

Eine schier unfassbare Tat hat sich in der Nacht auf Samstag in der italienischen Stadt Palermo ereignet. Ein vor einer Essensausgabestelle schlafender Obdachloser wurde von einer vermummten Person mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Das Opfer verbrannte bei lebendigem Leib. In den Abendstunden des Samstags verkündete die Polizei die Verhaftung eines Verdächtigen. Der 45- jährige Mann habe die Tat gestanden und zugegeben, aus Eifersucht gehandelt zu haben.